Popolarità in calo, TV pubblica lancia un programma in cui si elogia Putin

L’ "amore di Putin per i bambini" e il suo "fisico eccezionale" sono alcuni dei temi discussi in un nuovo show televisivo russo interamente dedicato all’immagine del presidente.

Il primo episodio dello show settimanale Moscow. The Kremlin. Putin è stato trasmesso in prima serata su Rossiya-1, poche ore dopo le proteste di centinaia di persone su una riforma pensionistica impopolare. Un tema, però, che non è stato praticamente menzionato nello show nonostante abbia contributito a erodere la popolarità di Putin. Nel programma ci si è limitati a sottolineare il duro lavoro che il leader ha portato avanti negli ultimi tempi per trovare un compromesso.

"Non scherzare col presidente"