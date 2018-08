Usa: Arizona, omaggio a Mccain

Nella giornata di mercoledì in centinaia hanno fatto visita alla camera ardente in Arizona dove si trova il feretro del senatore repubblicano John Maccain morto a causa di un cancro al cervello.

Giovedì è in programma una cerimonia solenne nella cattedrale nazionale di Washington. A questa non sarà presente l'attuale presidente Donald Trump, ma si prevedono le elegie funebri degli ex presidenti Barack Obama e George W. Bush.

Sarebbe stato lo stesso senatore MacCain ad aver richiesto in vita che Trump non fosse presente ai suoi funerali indicando il suo vice Mike Pence come sostituto.