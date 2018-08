Grecia, incendio traghetto: tutti illesi i passeggeri

Paura nella notte su un traghetto diretto dal Pireo a Creta. Un incendio è scoppiato a bordo, nell'area di parcheggio delle vetture, costringendo l'imbarcazione a tornare al porto di partenza, nei pressi di Atene. Gli 875 passeggeri e i 141 membri dell'equipaggio sono stati evacuati in tutta sicurezza, una volta attraccato il traghetto.

''Come non si potrebbe essere spaventati?", spiega un passeggero. "Mio nipote di nove anni era terrorizzato. Non c'erano urla, ma la gente correva da tutte le parti, finché non ci hanno dato i giubbotti di salvataggio".

I passeggeri, dopo momenti di panico, hanno atteso a lungo sul ponte e sono stati fatti scendere dall'imbarcazione dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente.