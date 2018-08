Tutti pazzi per la Vespa (anche elettrica!)

Una Vespa senza confini e senza limiti

SEMARANG, ISOLA DI GIAVA (INDONESIA) - Ogni anno centinaia di Indonesiani, che siano adolescenti o nonni, si ritrovano all'Isola di Giava per il "Kediri Scooter Festival" per celebrare il loro *grande amore per la Vespa made in Italy.

REUTERS/Darren Whiteside

Per alcuni di loro, è un tipo di amore "estremo", visto che i mezzi sono personalizzati per assomigliare addirittura a mostri metallici o a personaggi dei film di Hollywood, ma ci sono anche Vespe vintage restaurate alla perfezione o Vespe che sembrano i carri armati di Mad Max, equipaggiati con mitragliatrici finte, altre Vespe hanno una dozzina di gomme extra, oppure altre sono state riempite di peluches e diventano belle "comodose".

Peluches a go-go... REUTERS/Darren Whiteside

Per partecipare al Festival, ogni veicolo personalizzato deve però avere un motore Vespa originale e la maggior parte dei concorrenti tenta di vincere le gare - su asfalto e su terra battuta, più altre prove piuttosto impervie - utilizzando la storica carena della Piaggio, l'inconfondibile frontale curvo della Vespa.**

REUTERS/Darren Whiteside

Il Festival - alla sua terza edizione - dura tre giorni, ma è solo uno dei tanti che si tengono in Indonesia, dedicati alla Vespa.

Insomma, è vero: gli indonesiani sono proprio pazzi per la Vespa!

REUTERS/Darren Whiteside

E da settembre, arriva anche la Vespa elettrica (in Italia, non in Indonesia).