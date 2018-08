Russia: la più grande esercitazione militare di sempre

Il ministro della Difesa Sergej Šojgu ha sottolineato che si tratta della più grande esercitazione dal 1981. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica "non si è mai tenuto niente di simile per territori, strutture di comando e truppe interessati".

Le manovre cadono in un momento in cui Mosca è preoccupata per il rafforzamento della presenza Nato in Europa orientale, seguito all'annessione russa della Crimea nel 2014 e al conflitto nell'est dell'Ucraina.

Il Cremlino parla di operazione "giustificata nel quadro di una situazione internazionale, che è spesso agressiva e nemica della Russia".