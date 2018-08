Myanmar, la reazione al documento dell'Onu

Le Nazioni Unite, attraverso un rapporto, hanno chiesto alla giustizia internazionale di indagare per genocidio e crimini contro l’umanità il capo dell’esercito del Myanmar e altri cinque alti comandanti militari. Centinaia di interviste che inchioderebbero il regime di Myanmar alle sue responsabilità. Ma i profughi non credono che giustizia verrà mai fatta: "Non credo che verranno mai puniti fino a quando Onu e Corte Penale Internazionale tradurranno il leader della giunta in galera e lo puniranno. Non crederemo alle parole perché abbiamo sentito belle parole per troppi anni nei notiziari e poi non è successo nulla".