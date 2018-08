Argentina, salvate le orche assassine

Orche assassine da salvare

MAR DEL PLATA (ARGENTINA) - Straordinari salvataggi in Argentina.

Un gruppo di orche assassine è stato salvato e rimesso in acqua, dopo che la marea le ha portate a riva. E' avvenuto in alcune famose località balneari, come Mar del Plata, Mar de Ajo e Villa Gesell.

Uno sforzo di salvataggio durato tutto lo scorso fine settimana.

La missione è stata compiuta dalla Marina Argentina, dalla Fundacion Mundo Marino (Argentine Marine World Foundation) e da numerosi volontari.

Un momento del salvataggio delle orche. Argentine Marine World Foundation/Handout via REUTERS

Le orche, considerate le piu intelligenti tra le balene, hanno una lunghezza media di 6 metri e un peso oltre le 3 tonnellate e mezzo.

"Abbiamo visto che ogni volta stava diventando più complicato", spiega Florencia Speciale, della Fundacion Mundo Marino, "ma eravamo troppi concentrati sull'obiettivo di ottenere questo risultato, di riportare le orche di nuovo in mare. Non ho parole per spiegare cosa sto provando. È un sogno, un sogno diventato realtà. È incredibile".

Florencia Speciale (Fundacion Mundo Marino)

E poi pure una balena...

Appena terminato il salvataggio delle orche, un'altra balena è rimasta spiaggiata lungo lo stesso tratto di sabbia. E gli stessi soccorritori hanno salvato e rimesso in acqua anche la balena.

Straordinari!