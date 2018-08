Trema la Casa Bianca, immunità per Allen Weisselberg

E' l'uomo cui affidare la cassaforte per Donald Trump. Allen Weisselberg, direttore finanziario della Trump Organization, ha ricevuto l'immunità dagli investigatori federali di New York in cambio della sua testimonianza sul caso Cohen.

Dovrà rispondere circa il ruolo nei pagamenti nel tentativo di mettere sotto silenzio due donne che sostenevano di aver avuto incontri sessuali con il presidente americano.

Weisselberg, nome in codice nei verbali "Executive One" avrebbe pagato la somma di 420.000 dollari a Michael Cohen, ex avvocato di Trump, per rimborsarlo dei soldi pagati alla pornostar Stephanie Clifford mentre, in quello stesso periodo era stata diffusa una intercettazione telefonica nella quale Cohen e Trump discutevano su come avrebbero accomodato il silenzio sull'altra relazione tra il tycoon e l'ex modella di Playboy, Karen McDougal.

I pagamenti sarebbero avvenuti durante la campagna presidenziale del 2016, e per ammissionedello stesso Cohen sarebbero stati usati indirettamente fondi del Comitato elettorale. Ovvero una violazione delle leggi federali.

Trema, quindi la Casa Bianca perchè l'opposizione torna a parlare di impeachment per il Presidente reduce da una settimana nera con la condanna per reati fiscali dell'ex manager della sua campagna elettorale, Paul Manafort, e un'altra l'immunità, quella a David Pecker, editore del National Enquirer, vicinissimo a Trump e primo a nascondere le storie extraconiugali del Presidente.