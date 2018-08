Trump: "Con mio impeachment, i mercati crollerebbero"

Una delle giornate peggiori per Donald Trump che nel giro di poche ore ha visto l'ex manager della sua campagna elettorale condannato per otto capi di imputazione, di cui cinque per frode fiscale e il suo ex avvocato, Michael Cohen, ammettere di aver pagato due donne perché tacessero sulla loro relazione con Trump. Per l'opposizione, roba da impeachment.

Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti:

"Non so come qualcuno possa essere messo in stato di accusa quando sta facendo un gran lavoro. Anzi, diro' di piu', se mai venissi messo sotto accusa, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero piu' poveri, perché con quel pensiero, vedreste numeri a cui non potreste credere".

Trump a Fox & Friends cita dati di questi mesi e dice, "merito il massimo dei voti perchè non credo che un altro presidente abbia fatto quello che ho fatto io in così poco tempo". Intanto la casa Bianca, di fronte ai provvedimenti giudiziari dei suoi due ex collaboratori, in un comunicato ha ribadito che il presidente degli Stati Uniti "non ha fatto nulla di male e non ci sono accuse a suo carico".