Bolton alla Russia: "No interferenze in elezioni Midterm USA"

Il consigliere per la sicurezza nazionale americana, John Bolton, ha incontrato a Ginevra il suo omologo russo Nikolai Patrushev. Boltono ha voluto mettere in guardia il direttore del consiglio per la sicurezza nazionale russa contro eventuali interferenze nelle elezioni di midterm statunitensi previste a novembre.

John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump: "Ho chiarito che non avremmo tollerato una ingerenza nel 2018 e che saremo pronti a prendere le misure necessarie per evitare che ciò possa accadere"

Bolton ha anche affermato di aver sollevato con Patrushev la questione del rafforzamento delle sanzioni economiche contro l'Iran e ha affermato di aver discusso un graduale ritiro della presenza dell'Iran in Siria ed ha avvertito che gli Stati Uniti risponderebbero "molto fortemente" se le forze fedeli al presidente siriano Bashar al-Assad usano armi chimiche in un'offensiva per riconquistare la provincia di Idlib.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca domenica scorsa ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e questo venerdi sarà in Ucraina.