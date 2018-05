Giro: Raggi, 'Buche? Si,ma giorno festa"

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Buche e sampietrini? Si ma quello dioggi è un giorno di festa. C‘è chi vuole far credere che si siainterrotta la corsa, quando invece i corridori hanno completatotutti i giri”. Virginia Raggi confida all’Ansa il suo statod’animo mentre abbandona il circuito della tappa finale del Girod’Italia. “Spiace il tentativo – prosegue – di trasformare tuttoin una continua polemica. Resta un momento di sport ad altissimolivello per migliaia di cittadini, appassionati, turisti, chehanno assistito alla gara in una cornice unica al mondo”.