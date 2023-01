In molti sognano di trasferirsi in un paradiso soleggiato come Dubai, destinazione che punta anche sugli espatriati per alimentare la sua forza lavoro e la sua economia.

L'Emirato ha superato i 3,5 milioni di abitanti nel 2022 ma, con un'importante espansione della città, l'obiettivo del governo è di arrivare a 5,8 milioni di persone entro il 2040. Per attrarre gli immigrati, Dubai offre luoghi da cartolina, infrastrutture di livello mondiale e ampie opportunità commerciali.

La tre volte olimpionica di pattinaggio di velocità Sarah Lindsay si è appena trasferita a Dubai con il suo business sportivo, la palestra londinese Roar Fitness.

"Abbiamo sempre voluto espanderci all'estero, ma non sapevamo bene dove. Così, abbiamo preso in considerazione alcuni luoghi diversi e, a causa del lockdown nel Regno Unito durante la pandemia, abbiamo trascorso un lungo periodo di tempo a Dubai e ce ne siamo assolutamente innamorati", racconta Lindsay.

Stabilire una palestra Roar Fitness a Dubai è stato più facile di quanto Lindsay si aspettasse: "Come donna d'affari che lancia un'attività a Dubai, possodire di aver vissuto un'esperienza molto positiva. La comunità, qui, è piccola. Fare rete è molto facile. Il passaparola è stato veloce. Abbiamo avuto tante richieste molto, molto velocemente e diverse persone che si sono iscritte ancora prima di aprire, il che è stata una bella sorpresa".

Le pratiche per trasferirsi a Dubai

Chi si trasferisce a Dubai deve sottoporsi a una valutazione medica e ottenere un visto di residenza valido. Quando ci si trasferisce per entrare in un'azienda, il dipartimento Risorse Umane interno supervisionerà questo processo. Se ci si trasferisce autonomamente per lavorare come libero professionista, avviare un'attività o andare in pensione, si può richiedere il visto tramite il sito web del Governo di Dubai o ricorrere a servizi di immigrazione, come Fragomen.

"Fragomen aiuta le aziende e i privati in ogni fase del processo di immigrazione, rendendo il trasferimento fluido e senza intoppi", afferma Murtaza Khan, managing partner di Fragomen Medio Oriente e Africa.

Opportunità e stile di vita

Khan ritiene che Dubai sia matura per un afflusso di espatriati. "Se si guarda alla migrazione in tutto il mondo, cosa attira le persone? È l'opportunità, e Dubai è da tempo un polo economico ben consolidato. Ma non è solo questo - spiega Khan - Dubai offre uno stile di vita. Si ha la libertà di praticare o meno la religione. Abbiamo un ambiente relativamente sicuro e protetto, molte ottime infrastrutture, assistenza sanitaria e scuole".

Scegliere la scuola più vicina alle proprie esigenze

Heather Harries, educatrice di spicco con sede a Dubai, è un'autorevole voce indipendente nel campo dell'educazione.

Harries afferma: "A Dubai esiste un sistema di classificazione molto affidabile. Tutte le scuole devono essere convalidate e ispezionate dalla KHDA, un ente governativo di controllo. I risultati delle ispezioni vengono poi pubblicati sul loro sito web, in modo che si possa vedere con esattezza cosa succede in ogni scuola".

Quando si sceglie una scuola, con rette annuali che vanno dagli 8.000 ai 32.000 euro all'anno, Harries consiglia di fare i compiti a casa: "Guardate le caratteristiche che vi piacciono della vostra attuale scuola e pensate a come vorreste che fosse migliorata - dice - Forse volete che i vostri figli non abbiano troppi compiti a casa o, al contrario, preferite che abbiano da studiare a casa. Potreste volere meno enfasi sull'uniforme o, invece, più enfasi sulla divisa. Può darsi che vostro figlio vostro figlio ami lo sport, l'arte o il teatro - rilancia Harries - Qui ci sarà sempre una scuola in grado di soddisfare la vostra lista dei desideri".