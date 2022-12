Dubai, è Natale inclusivo per le comunità di espatriati

Con l'avvicinarsi del Natale, la comunità locale e quella degli espatriati a Dubai si riunisce per celebrare le festività.

Dai mercatini invernali all'accensione delle luci degli alberi, il Natale è una festa.

Le feste per le comunità di espatriati

Marcus Sutton è il direttore generale di Zabeel House by Jumeriah The Greens, un hotel di quartiere nel cuore della città. Ha dichiarato a Euronews: "Uno degli aspetti più caratteristici del nostro quartiere è che è composto da persone provenienti da Paesi diversi. Per noi è importante ospitare un evento che porti queste persone nel nostro albergo per festeggiare insieme, soprattutto in occasione di feste come il Natale, quando molte persone sono lontane dalle loro famiglie. Quando organizziamo eventi come l'accensione dell'Albero di Natale, è l'occasione per far rivivere ai nostri ospiti un'esperienza simile a quella che vivono di solito a casa".

Il teatro natalizio con i cast stellari da Londra

I teatri e il teatro dell'Opera di Dubai sono animati da spettacoli di grande effetto, come lo Schiaccianoci e il musical Elf, che è arrivato a Dubai con un cast proveniente dal West Est di Londra.

Elf È basato sul film e portato in scena dal produttore Paul Taylor-Mills, vincitore di un premio Olivier, che afferma: "Quando si porta in scena uno spettacolo tratto da un film ci sono delle differenze e si riesce ad essere più vividi. È un atto unico, quindi senza intervallo. Si va dritti al punto. In più, il film non ha le incredibili sequenze di danza, i costumi e il cast del West End a Dubai".

Natale a scuola

Le scuole locali hanno organizzato numerose attività festive in vista della fine del trimestre.

Clare Turnbull è la direttrice della Royal Grammar School Guildford Dubai e spiega in che modo si festeggia tra le mura scolastiche:"Abbiamo decorazioni natalizie in giro. Ma stiamo anche facendo molta attenzione a sottolineare che questo è il Paese delle meraviglie invernali. Un luogo totalmente inclusivo. Ci assicuriamo che le nostre famiglie di espatriati, per le quali il Natale è un momento così importante, possano celebrarlo qui nella comunità scolastica".

Winter City a Dubai

Il Winter Wonderland di Ski Dubai è un punto fermo della stagione natalizia di Dubai e una tappa obbligata per chi vuole trascorrere un bianco Natale.

I bambini e i ragazzi più grandi possono fare visita a Babbo Natale nella sua grotta, sullo sfondo delle piste bianche, e gustare una tazza di cioccolata calda prima di affrontare le piste da sci.

L'ultima novità del Natale a Dubai è l'Expo 2020: il sito è stato trasformato in un magico paese delle meraviglie invernale.

Winter City è ricca di attrazioni, attività e magia natalizia. Anche la centrale Al Wasl Plaza di Expo City Dubai si è illuminata a giorno con una proiezione speciale di luci e musica natalizia.

Dai mercatini alle pattinate sul lago ghiaccio e alle postazioni per scrivere le letterine a Babbo Natale, non c'è che l'imbarazzo della scelta per il Natale festeggiato alla maniera di Dubai.