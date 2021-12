È il periodo delle feste anche nel deserto e Dubai ama fare le cose in grande per il Natale. Al Global Village, un complesso di intrattenimento per famiglie, ad accendere le luci è arrivato un Babbo Natale con il paracadute. A completare il quadro un albero fatto di luci led a zero emissioni alto otto metri e una serie di proiezioni di film all'aperto con il porto di Dubai sullo sfondo.

Anche i mercatini e le fiere sono molto popolari. Ad Al Habtoor City si possono sperimentare il cibo e l'artigianato di un tradizionale mercatino di Natale in stile europeo. Le famiglie vengono al giardino d'inverno per curiosare tra le oltre 100 bancarelle che vendono artigianato e cibo di vari paesi. A Dubai si può ancora avere un bianco Natale, se lo si desidera. Gli chalet dell'hotel Kempinski offrono una vista diretta sulle piste interne, complete di grotta ed elfi. Anche se non celebrate la ricorrenza, è difficile non farsi rapire dallo spirito natalizio.