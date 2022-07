Fintech, la tecnologia al servizio delle aziende e dei consumatori

Con l'aumento dell'inflazione, il rialzo dei tassi d'interesse e le incertezze politiche, l'economia globale sta attraversando una difficile tempesta, ma un settore che se l'è cavata meglio di altri è quello della tecnologia finanziaria o fintech.

Per fintech si intendono software, tecnologie e applicazioni mobili, creati per migliorare, automatizzare e adattare le forme tradizionali di finanziamento per aziende e consumatori.

Dubai, la capitale fintech

In occasione della Fintech Week del Dubai International Financial Centre (DIFC), la conferenza ha approfondito le ultime opportunità, sfide e tendenze tecnologiche che guidano il settore dei servizi finanziari della regione.

L'evento è stato inaugurato con la notizia che il fintech è il settore in più rapida crescita per il DIFC, contribuendo per oltre il 35% al numero totale di aziende fondate negli ultimi 12 mesi.

L'ecosistema integrato per le aziende

L'amministratore del Dubai International Financial Centre (DIFC), Essa Kazim, ha dichiarato che parte di questo successo è dovuto alla creazione di un hub che supporta le aziende fintech dall'incubatore all'acceleratore e alla fase di investimento: "Abbiamo questo ecosistema integrato che ha creato un ambiente molto favorevole alla loro crescita e al loro sviluppo. Parallelamente, abbiamo lavorato per creare un ambiente normativo con le migliori pratiche e gli standard internazionali".

Dai colloqui tecnologici alle vetrine e alle tavole rotonde, l'evento ha riunito investitori e aziende in cerca di soluzioni per il settore blockchain e fintech.

Gli esperti presenti alla settimana fintech hanno affermato che Dubai diventerà un trampolino di lancio per gli imprenditori globali per investire nella regione del Medio Oriente e dell'Africa.

Il settore di Dubai è simile a quello globale e sta vivendo una rapida espansione.

Il presidente della MENA Fintech Association, Nameer Khan, ha affermato che la nostra vita quotidiana è circondata da innovazioni nate dal settore fintech.

Il settore fintech è un'industria che abilita i servizi finanziari, li rende invisibili, trasparenti e, soprattutto, super convenienti. Dall'effettuare i pagamenti con un tap all'acquisto di un prodotto online, è tutto molto semplice e conveniente Nameer Khan Presidente della MENA Fintech Association

A giugno Amazon ha dato un ulteriore impulso al settore nella regione con il lancio del Fintech Lab, un hub per l'innovazione e la creatività digitale con sede nel centro finanziario e fintech di Dubai.

Lavorando con start-up, PMI e partner, l'obiettivo è quello di sostenere nuovi programmi e idee e far progredire la conoscenza dei settori dei pagamenti digitali e delle fintech a livello mondiale.

L'accesso ai finanziamenti

Tuttavia, in questi tempi di difficoltà finanziarie, gli investitori sono più cauti e l'accesso ai finanziamenti rimane la massima priorità per le start-up.

Sharif El-Badawi è il CEO del Dubai Future District Fund. Ha detto che il fondo ha un filone chiamato il futuro della finanza.

Per me si tratta di seguire la traiettoria di queste tecnologie, capire dove ci stanno portando, soprattutto nei prossimi 24 mesi Sharif El-Badawi CEO del Dubai Future District Fund

"Penso che sarà fondamentale, qui nella regione e in tutto il mondo, considerare le proposte di valore sottostanti le società fintech, l'intersezione tra queste e le banche, le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione con cui devono collaborare", ha aggiunto El-Badawi.

Ridurre il ricorso al contante

La società FinTech Qashio, con sede a Dubai, ha raccolto con successo 2,4 milioni di euro nel suo ultimo round per il lancio nel mercato MENA.

L'azienda ha creato la prima piattaforma di gestione delle carte e delle spese aziendali degli Emirati Arabi Uniti. Con Qashio, i team finanziari e delle risorse umane delle aziende possono impostare e modificare i limiti di spesa sulle carte virtuali e fisiche. In questo modo si elimina l'uso del contante, si evitano costose richieste di rimborso spese in ritardo e si riduce la quantità di lavoro per i rimborsi.

L'amministratore delegato e cofondatore Armin Moradi ha dichiarato che si tratta di un prodotto che le aziende, i governi e le banche desiderano attivare perché diminuisce la quantità di contanti in circolazione. Riduce le frodi e può essere utilizzato per monitorare le spese aziendali in tempo reale.

"Non è necessario il denaro quando si effettua una spesa. È già disponibile sull'app. È anche molto chiaro il modo in cui si può spendere il denaro, in modo da lavorare all'interno delle politiche che l'azienda ha stabilito, e questo riduce di default i conflitti interni", ha detto Moradi.

Secondo la società di ricerca Statista, i pagamenti digitali dovrebbero crescere fino a 7,92 trilioni di euro (8,26 trilioni di dollari) entro il 2024, rispetto ai 4,22 trilioni di euro (4,4 trilioni di dollari) del 2020.

Dubai punta a diventare una sede per le aziende che si sviluppano in questo settore.