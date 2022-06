Sei dei migliori beach club e pool lounge di Dubai

A Dubai i beach club non sono solo luoghi dove godersi sole e mare. La scena dei beach club dell'emirato è fiorente, con locali che ospitano eventi musicali, corsi di fitness, ristoranti alla moda e boutique. Ecco sei beach club e pool lounge da visitare.

Drift

Ideale per: Lezioni di fitness, foto su Instagram e cabine private extralusso

Dove: One&Only Royal Mirage, Dubai Marina

Il Drift beach club è incastonato nel parco di uno degli hotel più lussuosi di Dubai, il One&Only Royal Mirage. Archi arabeggianti posizionati ad arte incorniciano panorami degni di Instagram, spesso punteggiati da yogi in posa. Aperto dal 2017, dalle 10 al tramonto, questo beach club per soli adulti è diventato un punto di riferimento per gli amanti del fitness e della moda. L'istruttrice Sophie Malpass tiene corsi di Super SUP Fit in piscina. I partecipanti eseguono sessioni di yoga, pilates e HIIT su tavole da paddle. La boutique in loco, Summer Soul, vende e sostiene i marchi locali, presentandoli ai visitatori internazionali. La Private Beach Cabana può ospitare 10 persone, con piscina, salotto, bagno, terrazza e tavolo da pranzo. Un'opzione più economica è quella di sedersi al ristorante del Drift, dove il menu è ispirato alla cucina provenzale.

driftbeachdubai.com

Surf Club

Ideale per: dj Edm e feste in stile Ibiza sulla sabbia

Dove: Palm West Beach, Palm Jumeirah

Le feste stagionali "Vagabond" del Surf Club, che ospitano grandi nomi della scena Edm (electronic dance music), hanno portato folle entusiaste in questo bar e ristorante sulla spiaggia di Palm Jumeirah. Aperto dalle 10 del mattino fino a tarda notte. Di giorno l'atmosfera è rilassata e gli ospiti possono gustare i piatti di tendenza del ristorante con musica chill-out in sottofondo. Dopo il tramonto l'atmosfera si fa più intensa, con bottiglie di bollicine e spumanti che vengono trasportati sopra la folla fino ai tavoli circondati da ballerini. Vale la pena superare i cordoni rossi ed entrare nell'area vip, dove il sistema audio è di gran lunga superiore.

www.surfclubdubai.com

Venus Beach Club

Ideale per: cibo e autentica atmosfera italiana

Dove: Julius Tower, Caesars Palace Dubai Bluewaters, Bluewaters Island

Il nuovo beach club di Dubai, ispirato alla Costiera Amalfitana, è il posto giusto per gli amanti dell'Italia. Aperto dalle 10 a mezzanotte, questo beach club elegantemente simmetrico rende omaggio a tutto ciò che è italiano, dall'architettura alla pizza. Si viene per prendere il sole, e si rimane per la cena. Ci sono terrazze nascoste dietro gli alberi e una terrazza che si affaccia sulla piscina, oltre a posti a sedere al coperto. Nel menu troverete piatti deliziosamente autentici creati dallo chef Fabio Tramantano, originario di Napoli, tra cui la burrata con pomodorini in agrodolce e olio al basilico, i tortellini cremosi al limone e l'orata scottata in padella con finocchio, arancia, pinoli ed erbe fresche. La pizza viene preparata in una sala dedicata che ospita un tradizionale forno a legna, mentre tra i dessert da non perdere c'è il classico tiramisù.

www.caesars.com/dubai

Twiggy by La Cantine

Ideale per: Vista sul torrente e cucina mediterranea

Dove: Park Hyatt Dubai, Port Saeed

Twiggy si trova all'interno del Park Hyatt Dubai, caratterizzato da una facciata bianca, e si affaccia sulla piscina a sfioro in stile laguna artificiale di 100 metri dell'hotel, che scivola nel Dubai Creek. Aperto dalle 9.00 al tramonto, il beach club prende il nome dalla top model e musa britannica Twiggy. Prenotate con largo anticipo per un tavolo al ristorante ispirato alla Riviera. La laguna è aperta dalle 9.00 al tramonto, mentre il servizio di ristorazione inizia alle 12.00 e prosegue fino alle 2.00 del mattino. Avete dimenticato il costume da bagno? Nessun problema. Recatevi alla boutique per sfogliare le collezioni di abbigliamento da spiaggia di stilisti internazionali meno noti.

twiggy.ae

Spiaggia SĀN

Ideale per: musica dal vivo e tartare fresche

Dove: The Club, West Palm Beach, Palm Jumeirah

Il SĀN Beach, in stile bohémien, si presenta come un santuario africano contemporaneo. Il nome del primo popolo indigeno dell'Africa, i San, è l'ispirazione di questo beach club per la loro armonia con la natura. Il suo tranquillo ristorante minimalista - che serve piatti internazionali con un lunghissimo menu di tartare, dai gamberi rossi al tonno otoro - lascia il posto a un paesaggio lussureggiante di sabbia soffice come il talco, eleganti lettini e cabanas con drappi fluttuanti. La SĀN Beach è aperta dalle 9.00 alle 24.00 nei giorni feriali e fino all'1.00 nei fine settimana. Quando è il momento di festeggiare la band residente del SĀN, The Nomades, offre intrattenimento insieme a una serie di musicisti e dj.

sanbeachdubai.com

Aura

Ideale per: godersi la piscina a sfioro più alta del mondo

Dove: Torre Nakheel, Palm Jumeirah

Sospesa a 200 metri d'altezza, Aura è la prima e più alta piscina a sfioro al mondo, con un ponte avvolgente di 750 metri quadrati fiancheggiato da file ordinate di lettini. Potrete godervi una vista di Dubai a 360 gradi. I lettini possono essere prenotati dalle 10.00 al tramonto e i più mattinieri possono partecipare alle lezioni di aqua fitness dalle 8.00 in alcuni giorni selezionati.

www.auraskypool.com