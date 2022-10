La carriera su due ruote del regista-motociclista Claudio von Planta

Il regista svizzero Claudio von Planta racconta a Euronews gli "imprevisti" e i "rischi professionali" che ha incontrato nel corso della sua carriera, in occasione del lancio del Dubai Motorcycle Film Festival 2022: "Come documentarista, se finisci in una prigione, sai che sei su una buona storia perché qualcuno vuole fermarti" ci dice.

In prigione in Pakistan

Von Planta si riferiva alla disavventura a un posto di blocco della polizia nella Provincia della Frontiera Nord-Occidentale del Pakistan.

"Ero in Pakistan, avevo ottenuto un visto turistico di tre mesi. Lì mi sono unito ai mujaheddin in uno dei campi profughi di Peshawar. Poi sono entrato in Afghanistan per continuare a filmare. Così, quando sono tornato in Pakistan, il mio visto era scaduto e sfortunatamente sono stato fermato a un posto di blocco, in una zona dove non avrei dovuto trovarmi in quanto straniero. Ero uno straniero in un posto dove non dovevo essere. Il poliziotto locale voleva che pagassi una sanzione, una 'tangente', e io non avevo contanti. Così ci ha tenuti in prigione per tutta la notte. Ero insieme a un ragazzo francese".

Quella notte è diventata un mese.

La serie dei centauri

Il regista è conosciuto soprattutto per il suo lavoro con l'attore hollywoodiano Ewan McGregor e il presentatore britannico Charley Boorman nella serie The Long Way Up, Long Way Down e Long Way Round, che ha visto il trio girare il mondo insieme. Lo show ha raccolto una legione di fan dei motociclisti e ha ispirato una nuova generazione a intraprenderne la strada.

"È davvero impressionante. È una comunità vibrante, quando mi rendo conto che tante persone si sono ispirate a questi film - racconta Von Planta - Ed è per questo che hanno comprato le loro moto, che hanno iniziato a uscire e a scoprire il mondo".

Una formazione eclettica

Von Planta attribuisce alla sua formazione militare nell'Esercito svizzero e alla sua carriera di documentarista in zone di conflitto il merito di avergli permesso di ottenere il lavoro per la serie Long Way.

Spiega a Euronews: "La cosa principale è che ho imparato a conoscere le armi. Sapevo come funzionavano e questo ti aiuta a valutare la situazione in modo da sapere dove fermarti e quando ritirarti". E ha aggiunto: "Uno dei motivi per cui sono stato assunto all'improvviso nella serie Long Way è che avevano bisogno di un ragazzo, un ragazzo che potesse fare tutto da solo in condizioni complesse".