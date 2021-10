A Dubai lo sport è per tutti grazie a "Heroes of hope"

Hollie Murphy è un'insegnante di educazione fisica che ha fondato "Heroes of hope", organizzazione non profit che si occupa di ragazzi disabili o con necessità speciali. Ci ha raccontato la sua storia, da quando era una bambina iperattiva al suo arrivo a Dubai, tredici anni fa, fino alla nascita della sua organizzazione.

Tredici anni fa, come insegnante di educazione fisica, mi è stata offerta un'opportunità qui a Dubai. Quando sono arrivata qui, sono entrata nel mondo dell'insegnamento, ma mi sono resa conto che non avevo intorno molti bambini con bisogni speciali. Durante l'ora di educazione fisica, venivano allontanati per farli concentrare di più sulla parte accademica. Ma in quanto insegnante di educazione fisica tutto ciò non mi piaceva, perché amo lavorare con loro. Ed è cruciale per lo sviluppo di ogni bambino: è cruciale che vengano esposti a tutti i tipi di esperienza. È l'unico modo per crescere come individuo. È l'unico modo per capire cosa li appassioni veramente.

Ho iniziato a lavorare in una palestra con una decina di ragazzi che venivano qui dopo la scuola. Quattro anni dopo erano più di cento. Tutto questo prima del Covid. Quando è cominciata la pandemia tutto l'insegnamento è stato spostato online. Ero preoccupata per i miei studenti. Il comportamento dei bambini stava cambiando, stavano iniziando a regredire. Così mi sono allontanata dalla mia carriera di insegnante e ho iniziato a concentrarmi di più sulla costruzione di un'organizzazione. Ed è questo che ha fatto nascere "Heroes of Hope".

Li chiamo i miei eroi. Ognuno di loro ha un potere unico. La mia responsabilità è quella di aiutarli a trovarlo, e poi quando lo troviamo, lo alimentiamo. Offriamo l'opportunità ai nostri atleti di allenarsi, ma in varie discipline; da quelle basate sulla forza all'atletica, fino alla boxe. La comunità di Dubai, nel suo complesso, è stata molto generosa. Ci sono volontari che vengono qui e ci concedono il loro tempo e la loro dedizione. L'industria del fitness ci permette di usare le sue strutture, abbiamo accesso alle palestre, ai campi da calcio e da basket. I nostri atleti si allenano sette giorni su sette.

I limiti sono solo uno stato mentale, e sta a noi come allenatori preparare i nostri atleti in modo che possano raggiungere qualsiasi obiettivo. L'anno scorso, abbiamo avuto un certo numero di atleti che hanno partecipato alla sfida Hatta Quest. I nostri atleti sono andati là fuori, hanno sfidato le intemperie. Siamo comunque riusciti ad arrivare al traguardo, è stato un successo. È stato un momento molto bello e abbiamo avuto un riconoscimento dal Dubai Sports Council, che ha dato ai ragazzi una medaglia speciale; è stato molto bello avere quel sostegno. Sento che siamo ancora all'inizio di un viaggio unico. Qui a Dubai sono nel posto giusto per continuare questo viaggio.