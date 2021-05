Squali e tartarughe. Come Dubai protegge la sua fauna marina

Dubai vanta chilometri di costa incontaminata, che gli ambientalisti vogliono preservare. Molti degli alberghi e delle imprese edili della città si sono impegnate a proteggere e sostenere la fauna selvatica autoctona e limitare il proprio impatto sull'ecosistema.

In soccorso delle tartarughe

La tartaruga embricata è originaria del Medio Oriente ed è classificata nella lista rossa Iucn come in pericolo critico di estinzione, con solo circa 8 mila femmine nidificanti rimaste in tutto il mondo. A Dubai si possono trovare lungo i chilometri di costa della città che gli ambientalisti desiderano preservare.

Un'altra specie che vive nell'acqua al largo della costa è quella degli squali tappeto. La protezione di questi animali è diventata un lavoro di squadra.

Fra santuari per animali, gruppi di volontari e comunità, Dubai si sta attivanto per salvare, riabilitare e preservare la fauna selvatica nativa

Il Santuario delle tartarughe dell'hotel Jumeirah Al Naseem creato nel 2004 ha finora soccorso 1.900 tartarughe marine. Tristan Delmas, Direttore dell'hotel Hotel Manager at the Burj Al Arab, dice che l'obiettivo è di liberare in mare le tartarughe curate dalle ferite e prendersi cura di quelle che non saranno mai più in grado di tornare nella natura.

"Varietà di squali e razze"

"Le curiamo, alcune vengono operate, poi le mettiamo nella laguna, in modo che possano recuperare le forze prima di essere ufficialmente lasciate andare", ci spiega Delmas.

Le tartarughe di questa laguna hanno un'età compresa tra tre e 100 anni e ricevono molti visitatori, soprattutto all'ora dei pasti. Il santuario ha anche un programma educativo per gli ospiti dell'hotel, le scuole e i cittadini.

Un altro hotel che si è impegnato nella preservazione della fauna è l'Atlantis. Una delle sue principali attrazioni è il parco acquatico e il Lost Chambers Aquarium, che ospita anche un ospedale per animali e ha un programma di riproduzione per squali e razze. Secondo il direttore dell'acquario, Rob Bennett, molti non si rendono conto della varietà di squali e razze che si possono trovare nelle acque del posto.

"Angoli e fessure"

Il programma prevede anche la liberazione di alcuni degli squali, a una quarantina di chilometri di distanza, nella riserva marina. Abbiamo assistito alla liberazione nell'oceano degli squali di tre anni che si trovavano nell'ospedale.

Kelly Timmins, direttrice del reparto conservazione ed educazione, dice che l'area in cui vengono rilasciati gli squali può sembrare una semplice spiaggia sabbiosa, ma è in realtà ricca di mangrovie e barriere corallini, e conclude: "Questi squali tappeto amano nascondersi fra le rocce, quindi è importante rilasciarli in un'area in cui possano essere al sicuro e dove possano trovare tutti questi angoli e fessure per ripararsi".

Nuove generazioni

Dall'altro lato della riserva si trova la Foresta di mangrovie di Dubai, di recente apertura. Alla cerimonia, alla quale ha partecipato il ministro dell'ambiente, sono state piantate 40 mangrovie, e migliaia seguiranno. L'obiettivo è di creare la più grande piantagione di mangrovie del Medio Oriente.

Questo rigoglioso ecosistema include barriere coralline, mangrovie, praterie di alghe e una spiaggia naturale, ed è protetto dall'Emirates Marine Environmental Group.

Il maggiore Ali Saqr Sultan Al Suweidi, presidente dell'Emeg, è a capo di un programma che invita le scuole locali a fare gite sul campo per imparare a conoscere la conservazione trasmettendo informazioni chiave alla generazione successiva.