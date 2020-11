Un'opera prima ed è già successo. L'exploit è di Avni Doshi, classe 1982, scrittrice americana, attualmente residente a Dubai.

Doshi è nata nel New Jersey da immigrati provenienti dall'India, ha conseguito una laurea e un master in Storia dell'Arte, rispettivamente a New York e Londra.

Il suo romanzo d'esordio, Girl in White Cotton, è stato pubblicato in India nel 2019. Nel 2020 è stato pubblicato nel Regno Unito con il titolo Burnt Sugar e selezionato per il Booker Prize 2020.

Nel tweet: "Abbiamo appena annunciato il programma della cerimonia di premiazione del vincitore del #2020BookerPrize, con @JohnWilson14, la Duchessa di Cornovaglia e @BarackObama, Kazuo Ishiguro, @BernardineEvari e __@MargaretAtwood come ospiti".

Euronews ha dedicato a Avni Doshi una puntata di Interview.

Una nomination con il suo romanzo d'esordio. Congratulazioni. Come ci si sente?

"È surreale. Non pensavo che sarei arrivata a questo punto. Voglio dire, anche essere nella lunga lista del Premio è stata una grande sorpresa".

Questo è uno dei più grandi premi letterari del mondo. E c'è arrivata con il suo primo romanzo. È un buon inizio. Ci dica qualcosa di più sul libro.

"Sì, lo è. Ho lavorato a questo romanzo per più di sette anni. Quindi, anche vederlo pubblicato, anche vederlo in libreria, mi ha fatto sentire di aver raggiunto un grande traguardo. Il romanzo racconta la storia di una madre e di una figlia, Anthera e Tara, che hanno un rapporto molto difficile. ATara, la madre, viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. Così, la figlia si trova ad affrontare la situazione difficile di come prendersi cura di una donna che non si è mai veramente occupata di lei".

Da dove ha preso ispirazione per la trama?

"Molte cose sono state inventate. In realtà, sono molto interessata alle relazioni tra donne. E anche a mia nonna è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer circa quattro anni fa. Così, a metà del processo di scrittura del romanzo, ho inserito la componente dell'Alzheimer perché stavo facendo così tante ricerche sulla malattia".

Come ha iniziato a scrivere? È sempre stata una scrittrice? Cosa ha ispirato il suo primo romanzo?

"Non sono mai stata una grande scrittice. Sono sempre stata una grande lettrice. E il mio background è in realtà nella storia dell'arte. Ma ho sempre amato leggere opere letterarie. A vent'anni mi sono interessata molto alla narrativa contemporanea. E non so cosa mi abbia portato a scrivere. Ma ne ho sentito l'urgenza. Scrivere il libro è stata davvero una sorta di battaglia e in in salita. Non sapevo cosa stessi facendo. Non ho alcuna formazione per la scrittura. Non ho mai frequentato un master o un corso di scrittura creativa. Quindi, per me, il processo di scrittura è stato davvero il mio insegnamento. È stato con ogni boccata d'aria che ho davvero imparato a scrivere. E sono stati proprio gli errori che hanno maggiormente generato l'intero processo, perché mi hanno davvero mostrato dove stavo sbagliando e cosa dovevo migliorare".

Se dovesse tornare all'inizio, farebbe qualcosa di diverso?

"Mi direi di non essere così testarda. Penso che, attraverso il processo di scrittura, sia stato davvero difficile per me rinunciare a certi aspetti del libro. C'è quel vecchio detto: "uccidi i tuoi cari". Avrei dovuto imparare a uccidere i miei beniamini un po' prima".

Una delle sfide, immagino che sia stata quella di rendere la storia universale e attrarre persone da tutto il mondo. Lei è cresciuta nel New Jersey. Ora vive a Dubai. Come è stato d'aiuto, questo, per il libro?

"Credo di aver sempre avuto una sorta di prospettiva da outsider per la maggior parte della mia vita adulta. Non ho più vissuto negli Stati Uniti da quando avevo vent'anni. E quindi sono sempre stata una specie di outsider in qualsiasi posto in cui ho vissuto. Credo che questo ti regali spesso la prospettiva di un'osservatrice. Così si possono testimoniare le storie degli altri. Ritengo che questo mi sia stato di grande aiuto".

Perché si è sentita ai margini?

"Quando mi sono trasferita in India, quando avevo vent'anni, pensavo che lì mi sarei sentita davvero a casa. Ma siccome sono cresciuta negli Stati Uniti, ero diversa. Il mio background era differente. I miei riferimenti erano diversi. La mia educazione era diversa. È così, anche se in un certo senso mi sentivo a casa. E, per certi versi, ero anche fuori dalla società".

Ora siamo qui, a Dubai. Quanto è importante la letteratura per questa regione? So che lei è molto coinvolta nel Festival della Letteratura degli Emirati. Mi parli di questo e di ciò che mette in gioco.

"Penso che il Festival della Letteratura degli Emirati sia semplicemente incredibile. Fanno un così grande lavoro di promozione della letteratura in tutto il paese, in tutta la regione. Invitano autori di fama internazionale a venire qui e a parlare. È davvero fantastico. Sono davvero orgogliosa di farne parte. Certo, mi piacerebbe vedere più impegno da parte della base, ma so che ci sono persone,che lavorano sulle cose. Quindi sono entusiasta di vedere cos'altro verrà fuori in futuro".

Ha detto della base. Quanto è importante per gli autori locali avere una piattaforma qui?

"Penso che sia davvero importante e credo che siamo in un momento in cui ci sono sempre più giovani creativi che vivono a Dubai. Sarebbe meraviglioso avere, magari, dei programmi MFA per loro. Sarebbe fantastico avere più riviste letterarie con sede nella regione, con sede nel Paese. Quindi, penso che ci siano cose che potremmo fare, che so anche residenze o borse di studio per scrittori stranieri che vengano a vivere qui e lavorino con gli studenti".

Cosa pensa dei livelli di alfabetizzazione? Perché non tutti sono fortunati come noi ad avere accesso ai libri, ma mi riferisco anche a chi impara a leggere. Ci sono ancora bambini in tutto il mondo che non hanno nulla di tutto ciò.

"Sì, e penso che questa debba essere davvero la priorità per qualsiasi governo e qualsiasi società: incoraggiare davvero la lettura e la scrittura. Penso che questo sia il modo in cui le persone possano avere accesso alla vita e a una sorta di miglioramento della loro condizione. Quindi, assolutamente, ritengo che soprattutto in paesi come l'India, sia davvero importante essere in prima linea nell'alfabetizzazione, qualsiasi sia la piattaforma politica".

Da donna e da donna di grande successo, cosa direbbe a chi pensa di scrivere un libro? Che consigli può trarre dalla sua esperienza e offrire agli altri?

"Tutti sperano che ci sia una sorta di metodo particolare o forse un corso che si possa seguire. Ma la cosa più importante è davvero solo sedersi alla scrivania ogni giorno e concentrarsi. Penso anche che la lettura sia probabilmente il più grande insegnante di scrittura, per vedere il lavoro che chi è venuto prima di te ha fatto. Credo che sia proprio così che ho imparato molto sulla scrittura".

Cosa significherebbe per lei andarsene con quel Booker Prize?

"Oh, non so nemmeno immaginarlo. Penso che sarebbe ancora troppo grande per me per poterlo comprendere appieno. Sarebbe fantastico. Cosa posso dire? Sarebbe un sogno che si avvera".

La vita che cambia.

"La vita che cambia la vita. È già una vita che cambia la vita".