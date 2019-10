Un altro punto di vista di Dubai.

Ce lo racconta il giornalista di Euronews, James O'Hagan.

Oggi parliamo del mondo vegan, alla conquista anche degli Emirati Arabi.

Moda o stile di vita?

"C'e' un'innegabile tendenza verso una dieta a base vegetale. Nel Regno Unito, il numero di vegani è quadruplicato tra il 2014 e il 2018. Anche i giganti del fast food offrono alternative vegane alla carne. E qui a Dubai ha appena aperto i battenti un locale che si annuncia come il più grande ristorante vegano del mondo e che tenterà di entrare nel Guinness dei Primati per il meno vegano più ampio del mondo!. Non sono vegano e non sono mai stato nemmeno un erbivoro, ma vado a vedere se posso essere convertito".

Sky Sommers, fondatrice di "Veganity", vede il suo business come una missione, per mostrare ai consumatori che una dieta a base vegetale non deve essere un sacrificio. Nel menù ci oltre 200 piatti: dal soul food al gourmet.

"Il mio piatto preferito si chiama Molokhia", annuncia Sky.

"È un piatto arabo, la chiamano "Zuppa del Faraone"...È il nome di una foglia verde che assomiglia agli spinaci. Basta mettere olio d'oliva, cipolle, aglio e coriandolo. Poi si aggiunge il sugo di pomodoro, aceto bianco e brodo vegetale. Una volta aggiunti la molokhia e il concentrato di pomodoro, si lascia bollire per renderlo un po' più denso e poi si frulla a mano. Mescolando tutto insieme. Questo è tutto. Questo è la molokhia... Facile e veloce!"

Ad assaggiare con noi il menu di Sky c'è anche la chef vegana Millie Rostock.

"Questo è quello che stavamo preparando prima. Aggiungiamo la Molokhia al mio pollo veganp, che è fatto di funghi e proteine di piselli", dice Sky Sommers.

"Praticamente fai come se fosse un impasto. E poi lo tagli in pezzi di piccole dimensioni insieme al pollo...".

James O'Hagan, Euronews:

_"Ma questo non è pollo!

_

Millie Rostock, chef vegana:

"Quindi oggi avete fatto qualcosa con la TVP al posto della carne. Di cosa si tratta?"

Sky Sommers, fondatrice "Veganity":

"La TVP è una proteina vegetale testurizzata. Ê a base di soia, sembra carne macinata, ma è in realtà un sostitutivo, davvero sana.

James O'Hagan, Euronews:

"Puoi raccontarci come sei diventata vegana?"

James O'Hagan, Euronews:

"Quello che mi ha davvero colto di sorpresa è stato l'hamburger di manzo vegano... Dal tortino fino al formaggio".

Sky Sommers, fondatrice "Veganity":

"Questo è un burger di livello superiore, praticamente la versione vegana del Big Mac".

James O'Hagan, Euronews:

"Come si fa a fare un formaggio vegano?"

Sky Sommers, fondatrice "Veganity":

"Lo ottieni con lenoccioline giuste. L'anacardo ha davvero il sapore giusto. Ma anche le noci del Brasile che ho trovato hanno la giusta grossezza e ricchezza di sapore."

James O'Hagan, Euronews:

"È incredibile! La consistenza è proprio come la carne. È cosi saporito! Non avrei assolutamente detto che non è carne".

Sky Sommers, fondatrice "Veganity":

"È questo il punto".

James O'Hagan, Euronews:

"Mi hai convinto!"

Mentre per qualcuno è solo una moda e per altri è una scelta di stile di vita, il "Vegan" è destinato ad avere sempre piû successo.

RICETTA "LAHAM AJEEN"

Ingredienti:

4 pomodori tritati, 2 cipolle tagliate, 8 dadini di aglio, un mazzo di prezzemolo tritato, un peperone rosso, un peperone verde, 250 grammi di TVP (carne macinata).

4 cucchiai di paprika, 4 cucchiai di sette spezie, 3 cucchiai di aglio in polvere, un cucchiaio di salsa Worchester vegan, 4 cucchiai di sugo di pomodoro, una tazza di brodo vegetale.



Preparazione:

Cuocere il tutto insieme con 3-4 cucchiai di olio d'oliva per circa 10 minuti, quindi aggiungere le spezie fino ad ottenere una buona combinazione.

Lasciare marinare fino ad un'ora mescolando ogni 15 minuti fino a quando tutti i liquidi si sono sciolti.

Servire con mezza fetta di limone

L'IMPASTO

- 5 tazze di farina a scelta

- 2 tazze d'acqua

- Un pizzico di sale

- Setacciare la farina in una ciotola

- Aggiungere il sale

Aggiungere lentamente l'acqua poco a poco mentre si impasta l'impasto, coprire e lasciare riposare per 30 minuti in un luogo fresco, poi stendere su una superficie pulita per 5 min, tagliare la pasta in palline e stendere l'impasto nella forma desiderata, quindi posizionarlo su un vassoio coperto con carta oleata.

Aggiungere il composto "laham" e metterlo in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti.

