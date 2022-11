La Germania vuole facilitare la richiesta di cittadinanza

Il governo federale tedesco vuole rendere più facile per la popolazione straniera che vive in Germania ottenere la cittadinanza tedesca. Finora vigeva la regola che chiunque vivesse in Germania da almeno otto anni potesse presentare domanda per ottenere il passaporto. In futuro, il governo tedesco (SPD, Verdi, FDP) vuole rendere la cosa possibile dopo cinque anni e, in casi eccezionali, dopo tre anni.

Mentre la ministra dell'Interno Nancy Faeser ritiene che una riforma della legge sulla cittadinanza debba essere attuata anche come un'opportunità per rafforzare la coesione sociale. Il leader della CDU Friedrich Merz esprime dubbi: "Ho grandi riserve sull'affrontare la legge sulla cittadinanza nel modo in cui sta facendo la coalizione. La cittadinanza è qualcosa di assai prezioso. E dovrebbe essere gestita con cura. La doppia cittadinanza non dovrebbe essere la regola, ma l'eccezione".

L'SPD sostiene che è nell'interesse di tutti che la popolazione straniera diventi rapidamente parte della società....

Boris Pistorius, ministro dell'Interno della Bassa Sassonia e membro dell'SPD: "È bene che gli stranieri non vivano come un gruppo parallelo accanto alla società tedesca, con meno diritti ma con gli stessi obblighi di tutti gli altri. Questo è un vantaggio molto chiaro, che rende necessariamente chiaro il fatto che la Germania è e debba essere un paese di immigrazione".

Nel 2021, quasi 132.000 persone hanno ottenuto la cittadinanza tedesca, circa un quinto in più rispetto all'anno precedente. La maggior parte di loro era di origine siriana, seguita da Turchia e Romania.Il