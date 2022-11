Scontri a Shangai tra la polizia e le centinaia di manifestanti scesi in piazza per protestare contro i duri lockdown imposti dalle autorità cinesi per arginare la diffusione del Covid. La rabbia e le proteste contro le severe restrizioni sono divampate per il terzo giorno consecutivo. I manifestanti esibiscono fogli bianchi con i quali nascondono anche la loro identità. Fogli bianchi, equazioni matematiche, discorsi ufficiali dei dirigenti comunisti (come quelli del passato, come il padre di Xi), parole innocue ripetute decine di volte nei post sui social: così i cinesi si ingegnano con sofisticati trucchetti per schivare la censura online durante queste proteste contro la politica dello zero-Covid che si può ottenere solo col pugno di ferro.

Il contagio della manifestazioni

Le manifestazioni in Cina incendiano tutto il paese. Nel terzo giorno di proteste, alcuni attivisti gridavano contro il partito comunista e il suo capo di Stato Xi Jinping :"Vogliamo i diritti umani fondamentali, vogliamo la nostra libertà. Vogliamo liberare il nostro Paese da queste norme ingiuste e assurde"; "Non vogliamo alcun test Corona: vogliamo la libertà!" “Abbiamo dignità umana, siamo umani, siamo cinesi, abbiamo bisogno di costituzionalità!”

Si infiammano diverse città

La rabbia e le proteste contro le severe restrizioni si sono estese a Pechino, Wuhan e Chengdu. Nel frattempo le infezioni da coronavirus in Cina sono aumentate vertiginosamente negli ultimi giorni, con quasi altri 40.000 nuovi casi di COVID domenica che hanno innescato ulteriori blocchi. A fare da detonatore la morte di 10 persone a Urumqi a causa dei ritardi nei soccorsi per le regole anti-covid.