Terremoto in Giappone: le vittime salgono a 16

SAPPORO (GIAPPONE) - Il giorno dopo il terremoto sull''isola di Hokkaido, in Giappone, si fa la conta dei danni e delle vittime.

L'ultimo bilancio è salito a 16 morti, ma 26 sono ancora le persone disperse. Otre 130 i feriti.

La città di Sapporo - quasi due milioni di abitanti, celebre in Italia per aver ospitato le Olimpiadi invernali 1972 . è stata duramente colpita dalla scossa di magnitudo 6.6 della scala Richter che nella notte tra mercoledi e giovedi ha sconvolto il nord dell'acrcipelago giapponese.

"E' stato scioccante, stavo camminando su questa strada e non avrei mai immaginato che potesse crollare in questo modo, ma se penso in positivo, mi sento fortunato in questa sfortunata situazione", racconta la sua esperienza un residente di Sapporo.

93 le scosse di assestamento durante la notte, rilevate dall'Agenzia meteorologica nazionale - che considera probabile un altro terremoto di intensità fino a una magnitudo 7 la prossima settimana.

Soprattutto di notte, senza illuminazione, viene garantita l'assistenza a migliaia di sfollati.