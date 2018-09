Sfida culturale al sapor di caffè

MILANO (ITALIA) - Starbucks sfida il caffè italiano e 57mila bar in tutta Italia.

Giovedi 6 settembre, a Milano, in Piazza Cordusio, vicino al Duomo, inaugura il primo Starbucks nel Belpaese, la patria del caffè.

Per il pomeriggio è prevista una grande festa con la presenza dei ballerini della Scala. Apertura al pubblico, venerdi.

Se ne parlava già due anni fa, poi i tempo si sono allungati. Ora il gigante americano debutta in Italia con la caffetteria piu grande d'Europa, 2.300 metri quadrati nello storico Palazzo delle Poste, vicino al Duomo. Uno dei tre soli Reserve Roastery - locali di lusso - dopo Seattle e Shanghai, uno dei 28mila negozi nel mondo.

Entro fine anno, Starbucks potrebbe aprire altri 3 locali, sempre a Milano.

L'esterno dello Starbucks, nell'ex Palazzo delle Poste. REUTERS/Stefano Rellandini

Non per tutte le tasche

Ma caffè, cappuccino e frappuccino (che, per ora, non è il lista nel locale di Milano) non sono certo tra i più economici: un espresso costa 1,80, un caffè americano 3.50.