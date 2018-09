La rivoluzione arriva dal surf: parità salariale tra uomini e donne

E' del surf la prima grande rivoluzione per la parità salariale negli sport. La World Surf League (Wsl), l'organizzazione internazionale che governa il surf professionistico, ha infatti annunciato che, a partire dal 2019, assegnerà lo stesso premio in denaro agli atleti di sesso maschile e femminile per ogni evento che farà capo alla stessa organizzazione. In questo modo, quello del surf si attesta come il primo e unico campionato sportivo globale a conseguire l'uguaglianza dei premi in denaro tra uomini e donne.