Kamikaze in centro sportivo a Kabul: almeno 20 morti

Un kamikaze si è fatto esplodere in un centro sportivo di Kabul. Sul finire del pomeriggio di questo mercoledì, le autorità afghane aggiornavano il bilancio ad almeno 20 morti e una settantina di feriti, ma mettevano in guardia da un probabile aggravarsi dei numeri. Allo stesso momento non era pervenuta alcuna rivendicazione, ma la zona era già stata oggetto di attacchi da parte del sedicente Stato Islamico.

Una seconda esplosione è stata registrata poco dopo nella stessa area, ma le autorità locali non hanno fornito ulteriori dettagli.

Un primo bilancio del portavoce del Ministero per la salute riferiva di almeno 4 morti e oltre 15 feriti. Su Facebook sedicenti testimoni avevano tuttavia subito parlato di "numerosi morti e feriti" e lasciato temere un peggioramento del bilancio.

L'attacco è avvenuto in una palestra di lotta. In merito alla dinamica, il responsabile ha sostenuto che l'attentatore suicida avrebbe prima eliminato le guardie presenti all'entrata per poi attivare la carica esplosiva all'interno della struttura, in cui erano presenti numerosi atleti.