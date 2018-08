Nave Diciotti. Sbarcati i bambini

Nel pomeriggio la Procura di Agrigento aveva aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta a carico di ignoti. Le ipotesi di reato inizialmente previste potrebbero essere modificate in base a valutazioni normative.

E sul battello, da due giorni a Catania, rompe il silenzio il ministro dell'Interno Matteo Salvini che in una diretta Facebook ha detto: "Se ci sono dei bambini possono scendere adesso, degli altri con il mio permesso non sbarca nessuno. "Ma l'Europa vuole battere un colpo?". È l'appello del premier Giuseppe Conte che in un post su Facebook avverte: "Ancora una volta l'Italia sta mostrando il suo volto umanitario, ma il prezzo non può essere rimanere abbandonata a sé stessa".

La commissione europea ha convocato una riunione questo venerdì per cercare di sciogliere questa matassa.