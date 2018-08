Venezuela, in attesa del nuovo conio queste foto mostrano il peso dell'inflazione

Frenesia di acquisti e non siamo certo a Natale. È quello che accade in Venezuela prima dell'arrivo, martedì 21, delle banconote di nuovo conio. La gente non sa che cosa accadrà con i vecchi biglietti. Ai nuovi sono stati tolti 5 zeri e verranno immessi sul mercato come annunciato da Nicolas Maduro questo 21 agosto.

Questo a pochi giorni dall'aumento di 35 volte del salario minimo che di per sé sarebbe un fatto positivo dappertutto. Dappertutto meno che in Venezuela perché stampare maggiore quantitâ di una moneta che non vale più niente non risolve i problemi, ma anzi distrugge quel poco di economia di mercato che restava visto che le aziende non possono star dietro all'inflazione che divora quel poco di profitto che possono fare.