Porte in faccia ai venezuelani

L'Onu domanda ai paesi latinoamericani di accettare i venezuelani che lasciano la propria nazione. La richiesta arriva dopo che Perù ed Ecuador hanno iniziato a pretendere la presentazione del passaporto e non più della semplice carta d'identità, per entrare sui propri territori. Una richiesta che ha dell'assurdo visto che le stesse Nazioni Unite continuano a non prendere una posizione chiara a proposito del dramma venezuelano. Anche se probabilmente ogni iniziativa in seno al consiglio di sicurezza potrebbe essere bloccata da Cina e Russia vicine al presidente Nicolas Maduro.