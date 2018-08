USA: espulsa l'ex guardia nazista Jakiw Palij

Gli Stati Uniti hanno estradato in Germania il 95enne Jakiw Palij, ex guardia del campo di concentramento nazista di Trawniki, in Polonia.

L'uomo, accusato di avere compiuto violenze contro gli ebrei, viveva a New York e la sua espulsione era stata decisa 14 anni fa da un giudice statunitense: il provvedimento non era tuttavia stato messo in pratica, in quanto nessun Paese si era offerto di accoglierlo.

Alla fine della guerra, era scappato negli Stati Uniti sostenendo di essere un agricoltore, mantenendo nascosto il suo passato nazista e lavorando per anni in una fabbrica come operaio.