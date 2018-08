Grecia, Tsipras: "Anni di odissea, ora inizia una nuova era"

Le cose accadute negli ultimi anni non hanno precedenti per un Paese in tempo di pace

ALEXIS TSIPRAS, Premier ellenico:

"Dal 2010, la Grecia ha subito un'odissea moderna:le cose accadute negli ultimi anni non hanno precedenti per un Paese in tempo di pace, oggi è un giorno di liberazione, ma anche l'inizio di una nuova era, non commetteremo l'errore di ignorare gli insegnamenti".

Accolto al Municipio di Itaca dal primo cittadino, per il Premier è pressoché naturale alludere all'immortale poema omerico.

"Ora abbiamo raggiunto la nostra destinazione - conclude - abbiamo la forza di costruire il nostro Paese così come merita di essere: lo faremo con prudenza e responsabilità, per non tornare mai più alla Grecia dei deficit e della bancarotta, Itaca rappresenta solo l'inizio".