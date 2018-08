La Grecia fuori dal programma di aiuti

"Non possiamo pensare che non sia necessaria disciplina o riforme, oppure che bisogna dimenticare le lezioni del passato - ha affermato Pierre Moscovici-. Sarebbe stupido. La Grecia ora è un paese normale, cosa significa? Significa che non c'è più nessun programma. Vuol dire che non monitoreremo le azioni intraprese dalla Grecia in futuro. Significa che non imporremo in un modo o nell'altro alcun tipo di misura o alcun tipo di decisione ".

Il piano di salvataggio di oltre 260 miliardi di euro prestati dai partner della zona euro e dal fondo monetario internazionale è servito alla Grecia per superare la crisi del debito che è iniziata nel 2010. Ma i cittadini greci hanno pagato caro quel programma di assistenza, che si è tradotto nell' introduzione di pesanti misure di austerità