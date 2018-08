Grecia, fine della Troika ma per gli ateniesi "non c'è nulla da festeggiare"

Per questo, gli ateniesi sentiti da Euronews non sembrano ancora propensi a festeggiare.

Potrebbe essere ricordato come uno spartiacque dai cittadini greci questo 20 agosto 2018 . Ma se il Paese è ufficialmente fuori dal programma di salvataggio , non si può dire altrettanto riguardo ad austerità , debito e disoccupazione ai massimi storici .

Serviranno decenni prima che la Grecia ripaghi i suoi prestiti. E nel frattempo, il governo dovrà mantenere uno stretto controllo sulla spesa pubblica e trovare il modo di riportare le persone nel mondo del lavoro, possibilmente con stipendi dignitosi, in modo che possano ripagare i loro prestiti bancari e far ripartire i consumi. I prestiti in sofferenza nel sistema bancario del Paese rappresentano il 48 per cento del totale - più di 10 volte la media europea.

"L'uscita non significa nulla - spiega Vicki, ateniese di 45 anni - perché gli stipendi non cresceranno, i servizi sanitari sono terribili, è tutto terribile. E' tutto terribile qui, non abbiamo nulla da festerggiare".

"Sono un pensionato - le fa eco Mihalis, 73 anni - e il 30 di ogni mese ormai attendo di vedere se la mia pensione è stata nuovamente tagliata. Per cui, anche io, cosa volete che abbia da festeggiare?".