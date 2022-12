Dubai: il successo di Saygin Yalcin, imprenditore seriale

Saygin Yalcin è il fondatore e CEO di SellAnyCar.com e Carnab.com, entrambi con sede a Dubai.

Dopo aver studiato economia in Germania, Messico e Stati Uniti, ha intravisto un'opportunità nel settore dell'e-commerce negli Emirati Arabi Uniti e si è trasferito a Dubai all'età di 24 anni.

"I tassi di diffusione di Internet erano ai massimi livelli, le persone si connettevano ma non effettuavano transazioni come adesso", ricorda Saygin.

Nel 2009, Saygin ha avviato un negozio di moda online chiamato Sukar.com, acquisito prima da Souq.com epoi da Amazon, tuttavia non si è accontentato del successo della sua prima impresa a Duba.

"Credo ci siano due tipi di imprenditori: uno che scava il diamante grezzo e un altro che lo trasforma in gioielli: a me piace scavare per trovare nuovi modelli di business", ha dichiarato ai microfoni di Euronews.

Quando Saygin stava cercando di vendere la sua auto, ha notato che il processo tramite annunci poteva richiedere settimane e ha dunque deciso di ricercare modelli di business sviluppati per affrontare il problema.

"Costruire imprese non significa necessariamente essere un inventore, ma solo essere il miglior implementatore di un'attività che potrebbe funzionare in altre parti del mondo", ha affermato.

Questo è esattamente ciò che Saygin ha fatto quando ha avviato SellAnyCar.com e si è offerto di acquistare l'auto di qualsiasi venditore in 30 minuti a un prezzo equo.

"SellAnyCar.com è stata una storia di successo sorprendente sin dal primo mese, il nostro fatturato del primo mese ha superato il mezzo milione di euro", ha raccontato.

Questo rapido successo ha portato con sé delle sfide, poiché Saygin ha dovuto trovare un modo per coprire il capitale circolante di cui l'azienda aveva bisogno per sostenere il periodo tra l'acquisto e la rivendita di un'auto.

"I membri del mio team, mentre acquistavano un'auto, chiamavano già i concessionari per sapere a quanto l'avrebbero comprata, così ho capito che stavano facendo una specie di asta".

Il team ha portato avanti l'idea e ha sviluppato un mercato digitale, dove oggi più di 25mila aziende fanno offerte per un'auto su SellAnyCar.com, divenuto il più grande rivenditore online di auto usate del CCG.

Come imprenditore seriale, Saygin ha anche lanciato di recente Carnab.com, che vende auto usate online direttamente ai consumatori.

"Oggi solo l'1% delle auto usate viene venduto online, crediamo che nei prossimi 5-10 anni la percentuale sarà del 50%, e a quel punto sfrutteremo la nostra posizione di vantaggio", ha spiegato.

Ritenendo che l'ecosistema di Dubai abbia contribuito in modo significativo al successo delle sue aziende, Saygin sta ora investendo nel successo di altri imprenditori della città.

"Mi piace veder crescere le aziende, quindi voglio farne parte come investitore, soprattutto nei seed round, quando gli imprenditori stanno estraendo il diamante grezzo", ha concluso.