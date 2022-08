La seconda vita di Linda a Dubai: da infermiera ad agente immobiliare

Linda Mahoney è la fondatrice e partner di BetterHomes, una delle principali agenzie immobiliari degli Emirati Arabi Uniti, con sede a Dubai. Dopo aver lavorato come infermiera, Linda è entrata nel settore immobiliare senza alcuna esperienza, ma con una forte motivazione: "Avevo due figli e dovevo prendere una decisione".

Nel 1986 Linda ha avviato BetterHomes nel suo salotto. "Dubai era il posto giusto al momento giusto, non solo per me, ma per molte persone", ha dichiarato a Euronews. Con l'aumento del numero di espatriati che si trasferivano a Dubai, la richiesta dei servizi di Linda è aumentata. Così Linda trasferì il suo ufficio in un garage e assunse il suo primo dipendente.

Il team di Linda ha continuato a crescere e le entrate sono aumentate grazie alla domanda di immobili in affitto. "Quando hanno annunciato le vendite sul mercato, è cambiato tutto, è stato allora che siamo cresciuti davvero", ricorda Linda. Suo figlio, Ryan Mahoney, è entrato in azienda e l'ha aiutata a strutturare l'attività in rapida crescita. "Mio figlio e io ci completiamo a vicenda. Io sono una persona portata alle relazioni, lui è uno stratega", dice Linda.

Oggi BetterHomes conta più di 450 dipendenti. "Abbiamo un dipendente che è con noi da 23 anni, un altro da 22 anni e molti altri da 15 anni - dice Linda -. Se un'azienda a conduzione familiare è armoniosa, Non c'è niente di meglio delle aziende a conduzione familiare, se c'è armonia".