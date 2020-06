Shanghai Me: la cucina che ha incantato Re e celebrità a Dubai

Emana l'atmosfera e i profumi dell'Oriente, Shanghai Me, e offre un'esperienza culinaria unica. Questo splendido ristorante in stile art déco degli anni '30 nel quartiere finanziario di Dubai è stato votato come uno dei migliori della regione. Tanto che è persino frequentato da Reali, celebrità e star dello sport.

''Shanghai Me'' a Dubai Euronews

Chef, grazie per averci invitato qui oggi. Allora, cosa cucinerai?

"Cuciniamo un merluzzo nero al miso. Iniziamo a prepararlo. Lo sciacquiamo in acqua salata e poi lo mettiamo in infusione nel miso. Poi viene cucinato sulla nostra griglia robata. È uno di quei piatti che è un must. Ora tagliamo le porzioni".

Vedo nel vostro menù alcuni piatti orientali molto tradizionali. Come si fa a dargli un tocco di modernità?

"Molte letture, vedere cosa fanno gli altri chef, ascoltare i ragazzi e le ragazze in cucina. Hanno delle grandi idee. Vado a mettere il merluzzo a bagno nell'acqua fredda per eliminare le scaglie. Così lo lasciamo lì dentro per circa 30 minuti".

E cosa speri di vedere poi?

"Un bel pezzo di merluzzo bianco e pulito. Il nostro prossimo passo è quello di immergerlo nel miso. Questo è un impasto di soia fermentato. Lo mescoliamo con zucchero granulato, saki e mirin, e ora mettiamo a bagno il merluzzo. Lo zucchero dà il sapore dolce. Il miso gli dà i profumi dell'umami. Il saki e il mirin gli danno un bel tocco. Questo è tutto. Questo è tutto. Ora lo mettiamo in frigo per 48 ore. Il prossimo passo è infilzare negli spiedini i pezzi di merluzzo, che sono stati immersi nel miso negli ultimi due giorni, e grigliarli".

''Shanghai me'', la ricetta per cucinare il merluzzo nero Euronews

Stiamo arrivando alla fine del processo.

"Esatto. Proprio così. Questa è la parte della cottura.

Hai cucinato per la famiglia reale e per le celebrità e le star dello sport: senti un po' di pressione in più quando cucini per queste persone?

"No. No, non la sento. Se hai una ricetta da seguire e una buona tecnica, è lo stesso per tutti. Sì. Ora cuciniamo il pesce negli spiedini. Deve cuocere lentamente per avre un buon calore nella temperatura interna. Iniziamo a caramellare e continuiamo a girarlo ogni due o tre minuti. Così si cuoce da entrambi i lati. Ci vorranno circa dodici minuti".

L'ultimo tocco: una foglia di bambu in cui avvolgere il pesce, una fetta di limone, hajikami, dello zenzero, salsa di miso . Umami, zucchero e una spolverata di semi di sesamo.

_Qual è il modo migliore per mangiarlo?

_"Il modo migliore per mangiarlo è aprire la foglia e da lì semplicemente prendere il merluzzo con le bacchette".

Non si può resistere a questo. Molte persone di alto profilo continuano a tornare in questo ristorante. Ma, anche senza sangue reale, si possono gustare prelibatezze da Re.