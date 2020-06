La Mer: l'ultima frontiera delle attrazioni balneari a Dubai

La Mer è una destinazione turistica trendy sulla costa nord di Dubai. Creata nel 2017, attrae per lo stile californiano, gli sport acquatici, un lungomare ricco di parchi di divertimento, ristoranti alla moda, street art pronta per Instagram e feste stagionali notturne. Ne esploriamo il fascino bohémien.

Dalla street art "parlante" al gelato al curry

La Mer, a Dubai, è una calamita per i fanatici di Instagram. La street art qui parla a chi la osserva.

In spieggia, è possibile noleggiare sdraio o intere zone giorno sulla sabbia, e le cabine colorate contengono docce.

Chi voglia rinfrescarsi con un gelato può trovare gusti molto interessanti a La Mer. Per esempio, dice il gestore della gelateria iScream, "Qui siamo pazzi, ecco perché abbiamo gusti folli come curry, kulfi, ketchup o cioccolato piccante messicano".

Avventure sull'acqua o sul trampolino

Dove nord e sud si incontrano, troverete il Laguna Water Park, dove potrete mettere alla prova il vostro coraggio fra le imprevedibili curve degli scivoli, o imparare a fare surf sulle onde del Flowrider. Ma le avventure sull'acqua non finiscono qui. I due centri sportivi sulla spiaggia offrono un'ampia gamma di attività, come i tour guidati della costa in jet ski.

Chi preferisce la terra non tanto ferma, può deliziarsi a rimbalzare da Hawa Hawa, il parco giochi-trampolino venuto dal Giappone.

La Mer notturna: ristoranti, cinema, artisti di strada e feste stagionali

Al calar del sole, perché non godersi il tramonto da uno dei ristoranti sulla spiaggia? Come Masti, noto per i suoi cocktail e la sua cucina indiana moderna. Il nome "Masti" deriva dal termine Hindi che significa "birichino". E uno dei suoi piatti birichini è il tandoori chicken bao. Ricaricatevi e preparatevi per La Mer notturna: fra cinema vintage, artisti di strada e feste stagionali, ce n'è per tutta la notte.