Wu Tang Clan: hip hop tra fede, politica, coraggio e ghetto

L'avvento del gruppo newyorkese ha cambiato per sempre il mondo dell'hip-hop. Il loro capolavoro, "Enter Wu-Tang", è la pietra miliare dell'hardcore rap e l'"hip opera" più significativa degli anni 90. Il suo successore, "Wu-Tang Forever", li ha trasformati in un fenomeno multimediale e commerciale di proporzioni inedite. Fino al giorno d'oggi.

Sono una delle band hardcore Hip Hop più influenti di tutti i tempi. Sono i Wu Tang Clan . Numerose le collaborationi dei vari membri con gli artisti più importanti in assoluto nella scena musicale. Il gruppo ha ispirato tanti altri colleghi come Killarmy, Sunz of Man, e Wu-Syndicate.

