Dubai? Stavolta cominciamo dalle montagne

Con il suo ambiente selvaggio e il suo paesaggio frastagliato, la città di Hatta è la destinazione sportiva perfetta.

Questa antica zona di Dubai si rivolge soprattutto ai viaggiatori attenti al benessere e alla qualità della vita.

In alto, sulle montagne dell'Hajar è possibile fare autentiche escursioni nella storia.

Ê qui che abbiamo portato l'esperta di fitness e star di YouTube Lilly Sabri.

Qui ci sono 32 km di sentieri nella zona e almeno 16 percorsi escursionistici. Con quattro diversi livelli di abilità.

I turisti rimangono sorpresi, perché si tratta di un completo contrasto con la classica percezione di Dubai, fatta di spiagge, grattacieli e centri commerciali.

E, invece, poi si arriva a vedere questo scenario naturale: è mozzafiato!

"È veramente magnifico!", esclama Lilly Sabri.

Lilly e Jane hanno raggiunto la vetta!

L'importanza del benessere e dello sport per i turisti

Oltre alle escursioni, i turisti possono fare kayak con un panorama spettacolare intorno al lago vicino alla diga di Hatta.

- Jane Witherspoon, giornalista di Euronews:

"Quanto è importante per i turisti che vengono qui voler fare sport per il benessere e per la loro forma fisica?"

Lilly Sabri:

"Penso che sia importante, ma credo anche che quando si è in vacanza si vogliano creare dei ricordi, provando cose nuove. Quindi, se si va in palestra e ci si allena normalmente quando si è a casa, in vacanza potrebbe essere bello provare qualcosa di diverso. Vale a dire, all'aperto. Di certo sarebbe impossibile a Londra, la mia città! Questo è un modo per mantenersi in forma e in salute, ma in una maniera diversa".

Benessere = meditazione

Il turismo del benessere si è evoluto fino a diventare il settore dell'industria dei viaggi in più rapida crescita, qualcosa su cui Dubai continua ad espandersi e svilupparsi.

Un esempio?

Seguiamo la giornalista di Euronews, Jane Witherspoon.

"Nel cuore della città, tra le scintillanti Jumeirah Lake Towers, troviamo il SMSF Heartfulness Meditation Center.

È l'unico nel suo genere nella regione MENA (Medioriente e Nordafrica): si svolgono quotidiani corsi di meditazione giornalieri, anche per 500 persone!"

"Ci stiamo rendendo conto di cio che è veramente importante"

"Penso che ci siamo dimenticati di noi stessi, siamo così concentrati alla ricerca delle gratificazioni del mondo esterno... Ma ora ci stiamo rendendo conto di ciò che è veramente importante, di come ci sentiamo e di come possiamo influire positivamente su chi ci circonda", spiega Christian Williams, esperto di fitness.

"Dubai non è solo un luogo in cui la gente vive, è una tappa anche per la gente che va in vacanza. Quello che stiamo facendo qui al Meditation Center è fantastico, non solo per le persone che vivono qui, ma anche per chiunque sia disposto a venire ad incontrarci. È un approccio molto positivo, sono davvero contento di essere venuto in questo centro, è gratuito ed è aperto ogni giorno", conclude Christian Williams.

"Un'attitudine al pensiero positivo"

"Dubai sta crescendo e crescerà al 100%", spiega Sanjay Meherish, Direttore del Meditation Center, "perché qui hanno una attitudine sl pensiero positivo che non esiste altrove. E anche io sono cosi!"

30 minuti per 30 giorni: che sfida!

Se vi interessa davvero, ecco che il Dubai Fitness Challenge fa proprio per voi: turisti e residenti sono incoraggiati a partecipare a 30 minuti di esercizio fisico per 30 giorni.

Un altro esempio dell'impegno della città per diventare una destinazione del benessere.

Jane non fa poi cosi fatica: ha persino il tempo di farci la linguaccia!

"Non solo cibo e vacanze, c'è grande cultura del benessere"

Sotto il suggestivo skyline di Marina, oltre 3.000 persone si sono riunite per allenarsi insieme al famoso "body coach" Joe Wicks, che per l'evento è arrivato in paracadute...

"La mia percezione di Dubai era: ottimo cibo e ottimo posto per le vacanze. Ma qui ci sono anche molte palestre e sono molto appassionati di fitness. Sono stato invitato in molte palestre, il cross-fit e gli esercizi... C'è una grande cultura del benessere da parte di chi vive qui e penso sia bello che la città promuova iniziative per allenarsi tutti insieme", racconta Joe Wicks.

Il fitness e il benessere sono una priorità

Con oltre 12 milioni di visitatori nei soli primi tre trimestri del 2019, Dubai sta aumentando il proprio slancio turistico.

E se l'importante è seguire l'onda del mercato del turismo, in questi giorni il fitness e il benessere sono assolutamente una priorità.

