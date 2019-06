Urban Fly Fishing: la nuova moda a Dubai

Dubai è conosciuta per i suoi grattacieli imponenti e gli hotel di lusso. Ma, forse non lo sapete, è famosa anche per la sua vita marina. Possiede una delle più grandi barriere coralline artificiali del mondo e una cultura della pesca tradizionale ancora intatta.

La metropoli degli Emirati Arabi Uniti ha, però, anche una ricca storia come città marittima e oggi continua ad appassionare quei pescatori che vogliono provare l’Urban Fly Fishing. Pescatori come Nick Bowles, il fondatore di Ocean Active Fly, la prima compagnia in Medio Oriente specializzata in questa pesca molto particolare.

Dubai ha costruito le più grandi barriere artificiali con isole di palme, creando anche un enorme habitat. Nick e il suo equipaggio in questa puntata di "Adventures" ci portano alla scoperta della Dubai marittina e dell’Urban Fly Fishing.