In mongolfiera con il falco sul deserto di Dubai

Ma a rendere unica quest'avventura in mongolfiera è uno dei passeggeri. Vi presentiamo Ghost, il falco pellegrino . Dylan, maestro falconiere, spiega: "Il falco pellegrino è l'animale più veloce del pianeta . Può raggiungere i 389 chilometri all'ora in picchiata. Da un chilometro di altezza può vedere un piccione a 4 chilometri di distanza. Allora chiude le ali e si lancia giù per cercare di catturarlo. Questo è l'unico posto al mondo dove si può volare con i falchi" .

Ma come si guida una mongolfiera? Peter spiega: " All'80 per cento dipende dal meteo . Con le condizioni giuste il mio lavoro è relativamente semplice. Si vola davvero, perché bisogna usare Madre Natura. E questa è un'area bellissima perché c'è il deserto incontaminato , che fa parte della Dubai Desert Conservation Reserve, e poi ci sono le oasi verdi , che danno un bellissimo contrasto.È semplicemente fantastico. Insomma, guardate le ombre sopra le dune di sabbia al mattino presto. È incredibile".

È la prima forma di volo umano, e una delle più sicure. Maria Antonietta e Luigi XVI videro decollare i primi passeggeri: un'anatra, un gallo e una pecora. Oggi è una grande attrazione per i turisti di tutto il mondo. Un'avventura in mongolfiera... con una sorpresa.

