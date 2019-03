Dubai, tutti in spiaggia tra mare, giochi e sport

Sole, caldo, surf, palme. Se questo scenario è il vostro ideale di divertimento, allora non potete perdervi le spiagge di Dubai.

Qui il mare è cristallino, la sabbia è morbida e ogni club ha una sua particolarità. Un mondo tutto da scoprire per i turisti. Qui non ci si annoia mai. Dubai è perfetta per chi ama un’avventura in nave, per chi desidera rilassarsi a bordo piscina di hotel extra lusso, o abbronzarsi sulle spiagge per poi farsi un bagno verso sera.

Alla scoperta del più bel quartiere litoraneo della città: "La Mer"

Tra i posti, assolutamente da visitare, c'è "La Mer", il nuovissimo fronte mare di Dubai. Scivoli d'acqua, sport acquatici, parchi giochi, sentieri per passeggiate. Il meglio per le famiglie e non solo. "Per me - ci racconta una turista - che ho due bimbi di uno e due anni, il fatto che le spiagge siano protette, super pulite e che sia possibile raggiungerle in due secondi da qualsiasi luogo, è straordinario." "È un bel posto dove portare i bambini, è una bella spiaggia, c’è sabbia finissima, e poi c’è una zona stupenda dove giocare con i piccoli."

Mare cristallino e spiagge incontaminate

Divertimento allo stato puro in riva al mare a Dubai. L’acqua è strepitosa, il mare cristallino è da sogno. Nel 2010 Dubai ha partecipato al programma internazionale “Bandiera Blu”. E sulle spiagge lungo la costa sventolano molte bandiere, simbolo di posti eco-friendly, ma anche di mare pulito e sicuro dove poter nuotare.

"La qualità dell'acqua è fondamentale. Non possiamo dire di avere un oceano pulito senza la qualità, quindi entrambi vanno di pari passo", sottolinea Natalie Banks, Direttrice di Gestione di "Azraq". "Ci sono dei pesci bellissimi a Dubai, di molte specie. Potete vedere le tartarughe, siamo molto fortunati ad averle che camminano sulle nostre spiagge. Abbiamo i delfini e alcuni di questi si trovano solo qui in questa regione, come alcune Megattere. Qui nelle nostre acque la vita marina è molto vivace, diciamo."

Dai parchi giochi alle spiagge per fare surf

Altro posto tutto da esplorare è la "Black Palace Beach", conosciuta come Secret Beach. Situata tra il Burj Al Arab e Palm Jumeirah, è una perla nascosta. Il posto ideale per coloro che vogliono evitare la folla. Perfetta, vista la posizione, anche per rilassarsi con i bambini. Per gli appassionati di sport acquatici consigliamo invece Umm Suqeim, una zona molta cool, chiamata anche Sunset Beach. Qui non vi resta che noleggiare una tavola da surf e farsi travolgere dalle onde.

"È qualcosa di molto diverso da ciò che, di solito, Dubai offre. La gente non si aspetta infatti che a Dubai si possa surfare. Si aspettano il deserto, zone pianeggianti, quindi le persone restano molto sorprese quando vengono qui e scoprono che ci sono le onde e possono fare il surf come negli altri splendidi oceani", fa notare Daniel Van Dooren, Co-fondatore del "Surf House Dubai".

"Adoro l'atmosfera qui, è molto bella - dice un altro turista. Piuttosto che andare al centro commerciale preferisco remare per un po', meglio che fare shopping. La sabbia è fantastica, le spiagge sono molto più pulite di quelle che abbiamo a Barcellona. " Qui si danno lezioni di surf per principianti, persone che non hanno mai visto una tavola da surf e mettono il piede in acqua per la prima volta.

Divertimento e sicurezza in acqua

Divertirsi ma che con la testa. Il "Dubai Pirates Surf Rescue Team" su Kite Beach, è un'organizzazione che insegna ai bambini come essere sicuri in mare, nel rispetto dell'ambiente

Secondo la proprietaria, Candy Fanucci, la sicurezza viene prima di tutto. "Per noi è fondamentale che i vostri figli si sentano al sicuro nell'acqua. Numero due: acquisire maggiore confidenza con l'acqua stessa. Il mare offre molte opportunità, nuotare, rilassarsi nel tempo libero, fare attività sportive; non c'è dono più grande per vostro figlio che farlo sentire sicuro e felice di stare nell'acqua."

I ragazzi tra gli 8 e i 18 anni possono praticare la corsa in spiaggia, nuotare nell'oceano, andare in canoa, in kayak, fare surf e molto altro. “Abbiamo bambini che viaggiano in tutto il mondo, e se passano per Dubai, noi li accogliamo a braccia aperte. Non siamo solo un club, siamo una famiglia vera. Abbiamo creato una sorta di comunità sicura in cui possono venire a godersi le splendide spiagge di Dubai e fare amicizia con i bimbi arabi, i bimbi del posto", prosegue Candy Fanucci.

Le spiagge di Dubai sono accessibili quasi tutti i giorni dell'anno, visto il clima degli Emirati Arabi. Le temperature medie vanno dai venti gradi di gennaio ai quaranta in agosto. E nei mesi più caldi, un tuffo rinfrescante al mattino vi farà iniziare la giornata nel modo migliore.