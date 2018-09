Us Open: trionfa Novak Djokovic

E' Novak Djokovic il trionfatore degli Us Open. Il campione serbo ha sconfitto in finale l'argentino Juan Martin Del Potro in 3 set 6-3,7-6-, 6-3.

Dopo 2 anni costellati di infortuni Nole sembra essere tornato quello di un tempo anche se lui non vuole paragoni con il passato. "Questo è un nuovo Djokovic" ha detto a fine partita.

Per Nole si tratta del 14esimo titolo Slam in carriera (ha raggiunto Sampras nella classifica all time), e il terzo sul cemento newyorchese. E' stato un 2018 da incorniciare per Djokovic che, dopo la vittoria a Wimbledon di luglio e il successo a Flushing Meadows è tornato numero 3 al mondo, dietro a Federer e Nadal.