Tennis: Djokovic conquista Cincinnati e completa il Career Golden Masters

In finale il serbo ha batutto Roger Federer con un doppio 64, diventando il primo giocatore a conquistare almeno una volta in carriera tutti e nove i tornei della categoria Masters 1000, i più importanti dopo i quattro tornei dello Slam.

Per lo svizzero è il secondo ko dell'anno nella finale di un Masters 1000 (a Indian Wells si arrese a Del Potro dopo aver sprecato dei match point): l'ex numero uno del mondo andava a caccia dell'ottavo titolo a Cincinnati.

Era stato proprio Federer a battere Nole in tre delle cinque finali perse in precedenza nell'Ohio. I due non si affrontavano da oltre due anni e mezzo.

L'ultimo incontro risaliva al gennaio 2016, la semifinale dell'Australian Open vinta da Djokovic in quattro set.

Djokovic conduce ora 24-22 negli scontri diretti con l'elvetico (tra le vittorie del serbo figura anche la finale delle Atp Finals 2014 in cui Federer non scese in campo a causa di un infortunio alla schiena).

Con questa vittoria Djokovic sale al numero 6 del ranking mondiale e si presenta da favorito allo Us Open al via la prossima settimana.