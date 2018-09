Bruxelles: Serbia e Kosovo ancora senza un accordo

Fumata nera per il round di negoziati tra il Kosovo e la Serbia a Bruxelles. Fallito il tentativo dell'Alto Rappresntante Ue Mogherini di mediare tra i presidenti dei due paesi Hashim Thaci e Aleksander Vucic per normalizzare le relazioni.

Sul tavolo c'era l'ipotesi di uno scambio di territori tra Belgrado e Pristina.

Incontrando la stampa il Ministro degli Esteri del Kosovo ,Behgjet Pacolli, ha dichiarato "Non stiamo parlando di una spartizione di nuovi confini. Per me è un po' rischioso"

Sono passati dieci anni da quando il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia, ma quest'ultima ancora non lo riconosce. Per trovare un accordo l'Ue si è fatta mediatrice per uno scambio di territori : La serbia manterebbe il controllo sul Kosovo Settentrionale in cambio della Valle di Presevo. Per ora i due Paesi non si sono seduti neanche allo stesso tavolo, l'Ue però non demorde e ha rilanciato un nuovo incontro entro dieci giorni