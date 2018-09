US Open: Nadal e Serena Williams in semifinale

Il numero 1 del mondo Rafael Nadal ha impiegato quasi cinque ore per piegare la resistenza dell'austriaco Thiem e aggiudicarsi il diritto di giocare la semifinale allo Us Open. Il maiorchino, complice anche il gran caldo, non riesce ad entrare subito in partita e concede il primo set all'avversario senza vincere neppure un game. In semifinale Nadal troverà l'argentino Del Potro, vincitore del suo quarto con Isner.