Taglio fondi Usa ad agenzia Onu, preoccupazione tra i rifugiati a Gaza

Sgomento tra i rifugiati palestinesi del campo di Al-Shati, nel Nord della Striscia di Gaza, dopo l’annuncio del taglio dei fondi statunitensi all’agenzia Onu che li sostiene (la Unrwa, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Una decisione che, avvertono, porterà più instabilità, povertà e rabbia in Medio Oriente.

L'agenzia, attiva da 68 anni, fornisce servizi a olltre 5 milioni di rifugiati in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Gaza. "Noi tutti - dice preoccupata una donna - ci facciamo affidamento, come possono privarcene? I bambini che vanno a scuola come faranno a comprare i quaderni, le penne e gli zaini? I loro genitori non possono permettersi neanche le matite".