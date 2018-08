Intervista esclusiva al premier libanese Hariri

Anelise Borges, euronews: Le forze di opposizione in Siria hanno capitolato, resta soltanto la roccaforte di Adlib sulla quale plana la minaccia di un attacco che significherebbe la fine della guerra, cosa rappresenterebbe questo per il LIbano ?

Saad Al Hariri, premier del Libano: Credo che la Russia raggiungerebbe cosi' il punto e il pieno controllo della Siria, quindi noi ci rapporteremo con i russi.

Borges: Come sono le sue relazioni con la Russia?

Saad Al Hariri: Ottime, perfette, ho un ottimo rapporto con la Russia e ho un buon rapporto col presidente Putin che rispetto molto. Credo sia qualcuno con cui poter lavorare.

Borges: Non pensa di dover fare i conti con Bachar Al Asad?

Saad Al Hariri: Preferirei trattare con il presidente Putin.

Il 48enne Saad Al Hariri che ha saputo dribblare situazioni geopolitiche piuttosto complesse resta in sella al governo del Libano pur non disponendo di una schiacciante forza parlamentare. La sfida dell'unità del paese è ancora tutta da giocare

Anelise Borges : Hariri ci ha inoltre parlato della cause delle sue dimissioni l'anno scorso cosa che produsse un terremoto nella regione. L'intenzione era provocare uno shock e smuovere le cose in Libano. E pensa di averlo ottenuto questo risultato. Le cose sembrano essere di nuovo in movimento ma ha ancora bisogno di formare quel governo che possa lavorare sodo proprio per poter attuare le riforme di cui il Libano ha grande bisogno ".