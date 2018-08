Germania: ancora tensioni a Chemnitz

Tensione a Chemnitz dove già nei giorni scorsi, esponenti della destra radicale hanno provocato scontri e disordini con le forze dell'ordine dopo la morte di un 35enne tedesco, in una rissa per la quale sono stati arrestati due migranti

Nei miei incontri di oggi negli ultimi giorni qui ho avuto l'impressione che molte persone si sentano tratatte in modo ingiusto. In diversi mi hanno spiegato che non si definiscono estremisti di destra e quindi vorrei dirvi: lo so.

Nelle ultime ore sarebbe anche spuntata una talpa nel caso. Un dipendente della giustizia ha ammesso di essere stato lui a divulgare l'ordine di arresto della polizia, a carico di due migranti.